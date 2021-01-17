الأردن: استقرار الاحتياطي الأجنبي عند 12.17 مليار دولار في 2020

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.وتأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.وشهد العام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.