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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

198 ألفًا و218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:48 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 198 ألفا و218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 3 آلاف و286 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأفادت البيانات الصادرة من الجامعة - حسبما نقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وصل إلى 23 مليونا و754 ألفا و315 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 395 ألفًا و785 حالة.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع ما لا يقل عن 31 مليونا و161 ألفا و75 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلاد، حيث تم إعطاء 12 مليونًا و279 ألفًا و180 جرعة لقاح للمواطنين.

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