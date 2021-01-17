محلل تركي يدعو بايدن للعمل مع الأوروبيين لاتخاذ موقف صارم ضد أنقرة

دعا أيكان إردمير، كبير محللي الشؤون التركية في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" بواشنطن، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى اتخاذ موقف اكثر صرامة مع تركيا وفرض المزيد من الضغوطات والعقوبات عليها، واصفا رجب طيب أردوغان بأنه حاكم مستبد أضر كثيرا بالمصالح القومية لأمريكا.وبحسب موقع "أحوال" التركي، قال إردمير في تقريره لمؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، إن عدم اهتمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالسياسة الخارجية سمح لتركيا باتباع موقف وحدوي تجاه مزاعمها وأطماعها في شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت بطيئة في الرد علي تحركات أنقرة.وكتب إردمير، النائب السابق فى البرلمان التركى عن حزب الشعب الجمهوري: "يجب على الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، ودعم منظمات المجتمع المدني التركية، واتخاذ خطوات لتأمين إطلاق سراح موظفي القنصلية الأمريكية، اثنان منهم لا يزالان مسجونين في تركيا حتى الآن".وأضاف المحلل التركي البارز في تقريره أن "تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا ردًا على محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون ساعد بالفعل في تأمين إطلاق سراحه، كما ساعدت تلك العقوبات أيضًا في الحد من نطاق تدخل تركيا في سوريا في عام 2019".كما أوصى التقرير إدارة بايدن بممارسة ضغوط كبيرة على نظام أردوغان للتخلي عن نظام الصواريخ الروسية S-400 واختيار بديل لها من أحد أعضاء الناتو، فضلا عن فرض المزيد من العقوبات على أنقرة بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، بالإضافة إلى العمل على إبقاء تركيا خارج برنامج الطائرات F-35 حتى تمتثل لمطالبات واشنطن وتغير من سلوكياتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.وتابع "إردمير" في تقريره: "يجب على إدارة بايدن أيضًا تعميق التعاون في مجال الطاقة والأمن مع الحلفاء والشركاء الإقليميين في شرق البحر المتوسط" والعمل مع الاتحاد الأوروبي لوضع عقوبات منسقة ضد انتهاكات تركيا للحدود البحرية لجيرانها".ويقترح "إردمير" على الولايات المتحدة أن تجعل المساعدة الاقتصادية مشروطة بالإصلاحات المحلية، وأن تشجع على العودة إلى عملية السلام الكردية بينما تحاول مساعدة تركيا على التوصل إلى "تسوية مؤقتة" مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية.