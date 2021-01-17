374 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 374 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفًا و54 حالة.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني - أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبقى إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة عند 70 حالة.وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، حذر من أن الوضع لا يزال خطيرًا وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.وقال ويتسانيوتين: «لا نتوقع أن تنتهي مرحلة تفشي الوباء اليوم أو غدًا»، مضيفًا أنه يتوقع أن يهدأ الوضع في منتصف فبراير المقبل.