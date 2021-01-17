رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري وفاتها.. قصات شعر تميزت بها فاتن حمامة «سيدة الشاشة»

الأحد 17/يناير/2021 - 10:44 ص
فاتن حمامة
فاتن حمامة
هويدا سعيد
طباعة
تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة فاتن حمامة، والتي وافتها المنية في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 84 سنة، والتي نجحت كممثلة كبيرة وقديرة في تقديم رسائل قوية من خلال أدوارها الفنية لتنتصر لقضايا المرأة.

وكانت فاتن حمامة تعتبر أيقونة الموضة، في زمن الفن الجميل وكانت تظهر بإطلالة تتميز بالبسطة والرقة، فلم تكن تحب التكلف بل كانت فساتينها وأزيائها في غاية الرقة والبساطة، وكانت تتميز أيضا تسريحات شعرها بالبساطة، فكانت دائمًا تظهر بشعر قصير حتى بعد تقدمها في العمر، وهناك قصات أو " تسريحات" ميزتها
:
1- تسريحتها "ألا جرسون"

وكانت تتميز بتلك التسريحة في عدد كبير من الأفلام وكانت تتميز بالشعر القصير للغاية.


2- الشعر "الكاريه" الكثيف

كذلك قصة الشعر "الكاريه" الكثيف، والتي اشتهرت بها وقد أطلق عليها تسريحة فاتن حمامة.

3- الشعر الملموم من الخلف

والشعر الملموم من الخلف مع ترك الغرة منسدلة على الوجنتين، وقد جمعنا لكِ مجموعة من أشهر قصات شعر فاتن حمامة في أفلامها.


موضوعات متعلقة

لجنة قضائية تفحص المخالفات المالية لـ«السويركي» مالك «التوحيد والنور»

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم افتتاح المعرض الفردي للفنان طارق الشيخ «أنا»

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا