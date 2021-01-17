في ذكري وفاتها.. قصات شعر تميزت بها فاتن حمامة «سيدة الشاشة»

تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة فاتن حمامة، والتي وافتها المنية في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 84 سنة، والتي نجحت كممثلة كبيرة وقديرة في تقديم رسائل قوية من خلال أدوارها الفنية لتنتصر لقضايا المرأة.وكانت فاتن حمامة تعتبر أيقونة الموضة، في زمن الفن الجميل وكانت تظهر بإطلالة تتميز بالبسطة والرقة، فلم تكن تحب التكلف بل كانت فساتينها وأزيائها في غاية الرقة والبساطة، وكانت تتميز أيضا تسريحات شعرها بالبساطة، فكانت دائمًا تظهر بشعر قصير حتى بعد تقدمها في العمر، وهناك قصات أو " تسريحات" ميزتها1- تسريحتها "ألا جرسون"وكانت تتميز بتلك التسريحة في عدد كبير من الأفلام وكانت تتميز بالشعر القصير للغاية.2- الشعر "الكاريه" الكثيفكذلك قصة الشعر "الكاريه" الكثيف، والتي اشتهرت بها وقد أطلق عليها تسريحة فاتن حمامة.3- الشعر الملموم من الخلفوالشعر الملموم من الخلف مع ترك الغرة منسدلة على الوجنتين، وقد جمعنا لكِ مجموعة من أشهر قصات شعر فاتن حمامة في أفلامها.