الحبيب الجفري ينعى العلامة علي السقاف: رحل معلم الأجيال

نعي الحبيب علي الجفري، العلامة الصوفي اليمني الحبيب البركة علي بن عبد الرحمن السقاف، الذي وافته المنية عن عمر 70 عاماَ، بعد صراع طويل مع المرض.و قال "الجفري" في بيان له:"رحم الله مُعلِّم الأجيال وابن مُعلِّم الأجيال الحبيب البركة علي بن عبد الرحمن السقاف وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأخلفه في أبنائه وأسرته وطلبته وأحبَّته وفينا وفي الأمة بخلَفٍ صالح".وتوجه "الجفري" بالعزاء لجميع أتباعه وأبنائه، قائلا:"أعزي أبناء الشيخ الراحل وأحفاده ولأسرته وللسادة آل السقاف الكرام ولسائر أحبته وأتباعه خالص العزاء".