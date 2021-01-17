حبس عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط المتهم وبحوزته مفتاح مصطنع حال شروعه فى سرقة دراجة نارية، وباستدعاء مالك الدراجة تعرف عليها واتهمه بالشروع فى سرقتها.وخلال التحقيقات أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.