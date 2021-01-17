خطوات تسجيل الاستمارة لطلاب الصف الثالث الثانوي
الأحد 17/يناير/2021 - 10:28 ص
ريم محمودطباعة
ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة سرعة كتابة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا حيث أن موعد غلق المنصه 2021-1-20 وفي هذا السياق ترصد "الدستور" خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021
- حساب مدرسي موحد على التليفون أو التابلت أو أي جهاز اخر من خلال الرابط التالي:
https:office365.emis.gov.eg
قم باختيار حساب الطالب
1- عند الضغط على حساب الطالب يتم تحويلك لصفحة التسجيل، سوف يطلب منك كود الطالب والرقم القومي الخاص بك.
2- بعد إدخال البيانات بشكل صحيح قم بالضغط على المربع أمام (أنا لست روبوت)، ثم قم بالضغط على التحقق من البيانات.
3- في حال كانت بياناتك صحيحة سوف يتم تحويلك لصفحة أخرى تقوم فيها بإدخال البريد الاحتياطي وهو بريد خاص بك وبعدها سوف يتم إظهار كلمة السر الخاصة بك.
- عقب ذلك تقوم بعمل حساب مدرسي موحد بالخطوات السابقة: تدخل على الرابط الخاص بتسجيل الاستمارة الالكترونية
من الرابط التالي: https:moe-register.emis.gov.eghomeindex
ثم قم بكتابة الإيميل المدرسي وكلمة السر
-ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول
قم بتسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية وإضافة صورة شخصية "يشترط خلفية بيضاء"
-عند إدخال كلمة السر "يرجي العلم أن حرف (S) في الرقم السري يكتب كابيتال عند تسجيل بيانات الاستمارة"
نختار (المحافظه والقسم)، ثم إدخال (رقم الموبايل) و(مهنة ولي الأمر).
قم بالتأكيد من صحة التخصص والشعبة (علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي).
وعليك التأكد أيضا من صحة اللغة الأجنبية الثانية لاتنسى رفع وإضافة صورة شخصية إلكترونية للاستمارة بعد التأكد من صحة جميع البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على (حفظ) ثم الضغط على (اعتماد) ومن ثم قم بطباعة الاستمارة pdf وقم باستخراجها ورقيا والاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة.
-"ملحوظة" لن يتمكن الطالب من تعديل اي خطأ في الاستمارة نهائيا
وفي حالة وجود خطأ في الإسم او التخصص او الشعبة او اللغة، لابد من التوجه إلى المدرسة لمسئول "الحكومة الالكترونية" لتعديل الخطأ على أن يكون ذلك قبل الضغط على زر (اعتماد) حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https:moe-complains.emis.gov.eg
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
والفيديو التالى يشرح طريقة تفعيل الحساب المدرسى الموحد أوفيس 365 بكل سهولة
https:youtu.be/MUWtQhaP2IQ
و الفيديو التالى يشرح طريقة تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الثانوية 2021 م
https:youtu.be/udzyUDMNjtY
- حساب مدرسي موحد على التليفون أو التابلت أو أي جهاز اخر من خلال الرابط التالي:
https:office365.emis.gov.eg
قم باختيار حساب الطالب
1- عند الضغط على حساب الطالب يتم تحويلك لصفحة التسجيل، سوف يطلب منك كود الطالب والرقم القومي الخاص بك.
2- بعد إدخال البيانات بشكل صحيح قم بالضغط على المربع أمام (أنا لست روبوت)، ثم قم بالضغط على التحقق من البيانات.
3- في حال كانت بياناتك صحيحة سوف يتم تحويلك لصفحة أخرى تقوم فيها بإدخال البريد الاحتياطي وهو بريد خاص بك وبعدها سوف يتم إظهار كلمة السر الخاصة بك.
- عقب ذلك تقوم بعمل حساب مدرسي موحد بالخطوات السابقة: تدخل على الرابط الخاص بتسجيل الاستمارة الالكترونية
من الرابط التالي: https:moe-register.emis.gov.eghomeindex
ثم قم بكتابة الإيميل المدرسي وكلمة السر
-ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول
قم بتسجيل بيانات الاستمارة الإلكترونية وإضافة صورة شخصية "يشترط خلفية بيضاء"
-عند إدخال كلمة السر "يرجي العلم أن حرف (S) في الرقم السري يكتب كابيتال عند تسجيل بيانات الاستمارة"
نختار (المحافظه والقسم)، ثم إدخال (رقم الموبايل) و(مهنة ولي الأمر).
قم بالتأكيد من صحة التخصص والشعبة (علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي).
وعليك التأكد أيضا من صحة اللغة الأجنبية الثانية لاتنسى رفع وإضافة صورة شخصية إلكترونية للاستمارة بعد التأكد من صحة جميع البيانات وإضافة الصورة، لابد من الضغط على (حفظ) ثم الضغط على (اعتماد) ومن ثم قم بطباعة الاستمارة pdf وقم باستخراجها ورقيا والاحتفاظ بها لحين طلبها من المدرسة.
-"ملحوظة" لن يتمكن الطالب من تعديل اي خطأ في الاستمارة نهائيا
وفي حالة وجود خطأ في الإسم او التخصص او الشعبة او اللغة، لابد من التوجه إلى المدرسة لمسئول "الحكومة الالكترونية" لتعديل الخطأ على أن يكون ذلك قبل الضغط على زر (اعتماد) حتى تقوم المدرسة بتصحيح الخطأ أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https:moe-complains.emis.gov.eg
والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
والفيديو التالى يشرح طريقة تفعيل الحساب المدرسى الموحد أوفيس 365 بكل سهولة
https:youtu.be/MUWtQhaP2IQ
و الفيديو التالى يشرح طريقة تسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الثانوية 2021 م
https:youtu.be/udzyUDMNjtY