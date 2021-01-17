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لايف ستايل

خبيرة موضة توضح كيفية تغيير الإطلالات وتزيينها بارتداء الأحزمة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:25 ص
تغيير الإطلالات وتزيينها
تغيير الإطلالات وتزيينها بارتداء الأحزمة
سلمى بدر
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تريد كل امرأة ان تظهر بمظهر انيق عند ظهورها في اسى مكان خاصة في فصل الشتاء، ويمكن تغيير الإطلالات بإضافة بعض الإكسسوارات مثل الأحزمة او ارتداء "اسكارفات" ملونة او تغيير الحقائب والاحذية، وتتحدث لـ "الدستور" خبيرة الموضة مروة القاضي، عن كيفية تغيير الاطلالات وتزيينها بارتداء الاحزمة.

- الحزام مع "البليزر" الفضفاض:

يمكن ارتداء "البليزر" الفضفاض وارتداء بلوفر أو توب برقبة اسفله، ووضع حزام مناسب عند الخصر فوق "البليزر"، مع رفع الأكمام قليلًا للحصول على إطلالة أنيقة.

- الحزام مع البلوفر:

البلوفرات من أكثر الملابس التي تعتاد المرأة على ارتدائها في موسم فصل الشتاء، سواء مع البنطلون الجينز، أو مع الكولون أو مع الجيبات، يمكن إضافة تغيير بسيط على الإطلالة بارتداء حزام رفيع حول الخصر ليعطي مظهر عصري أكثر أناقة.

- الحزام مع "الكارديجان":
يمكن ارتداء الكارديجان بشكل جديد فبدلا من غلق أزراره، يمكن ارتداء توب أو قميص محايد اللون أسفله أو فستان، وارتداء الحزام حول الخصر مع ترك "الكارديجان" مفتوحا.

- الحزام مع المعاطف:
ترغب الكثير من النساء بإضافة لمسة من التجديد على إطلالتهن في الشتاء عند ارتداء المعاطف، ويمكنهن أن يرتدين حزاما عريضا أو رفيعا يزين المعطف من عند الخصر ويبرز قوامهن بشكل جميل.

- الحزام مع الشال:

تحب الكثير من السيدات ارتداء الشال العريض، وللحصول على مظهر جذاب يفضل تنسيق الشال العريض مع الحزام،وارتداء الحزام عند الخصر على الشال، بحيث يبرز الجسم بشكل جذاب.

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