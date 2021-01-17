مقتل موظفتين حكوميتين فى هجوم مسلح في كابول

قتلت موظفتان حكوميتان على الأقل في هجوم، شنه مسلحون مجهولون في العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، طبقًا لما ذكره شهود عيان، حسب قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم.ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، فقد فتح مسلحون النار على سيارة، مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة شخص آخر، طبقًا لما ذكرته شرطة كابول في بيان، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.وقال مسئولون محليون إن الشرطة تحقق الآن في الحادث.وفي الوقت نفسه، ذكر مصدر بقوات الأمن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الموظفتين اللتين قتلتا هما قاضية وموظفة بوزارة التعليم كما أصيب سائق وشخص آخر.