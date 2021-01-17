450 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 119 ألفا و306 حالات، تعافى منها 112 ألفا و622 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 5 آلاف و583 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1101 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.