مبادرة من رحم تجربة شخصية.. حكاية «اللانش بوكس» لتقليل الإصابة بـ«كورونا»

عملها في مجال التغذية على مدار 3 سنوات، جعل خبيرة تفكر في أن يكون لها دور إيجابي في تقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال مبادرة «مكبرناش على اللانش بوكس».«مكبرناش على اللانش بوكس»، هى مبادرة تحفيزية للدكتورة رنا عامر خبيرة التغذية؛ لتشجيع المواطنين بتحضير وجباتهم الغذائية أثناء تواجدهم خارج المنزل، باعتبار أن هذا الأمر ليس مقتصرًا على الأطفال فقط.وقالت «عامر»: إن «دليفري المطاعم من أكثر مسببات العدوى الفيروسية، سواء من الأكياس أو من الاشخاص المعنية بتوصيل الوجبات للمنازل، وهو بالفعل ما شاهدناه خلال الموجتين الأولى والثانية لوباء كورونا، وسماع تجربة الاشخاص الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس من عمال الدليفري».وأضاف أن «الحملة فرصة للبعد عن الأطعمة غير الصحية والمأكولات السريعة، وتحضير الوجبات المنزلية الغنية بالخضروات والفاكهه أولًا لضمان سلامة نظافتها وتحقيق التوازن الغذائي الملىء بالفيتامينات اللازمة لتقوية المناعة المحاربة للوباء».ولم تقتصر إسهامات الدكتورة رنا عامر، خبيرة التغذية، على المستوى المحلي، لكنها كانت ممثل لمصر بمهرجان دبي للتسوق بدعوة من حكومة دبي؛ لإسهاماتها في دعم السياحة، علاوة على دعوتها لمهرجان تحدي دبي للياقة لنشر العادات الإيجابية لأهمية ممارسة الرياضة بصفة يومية، وهو ما طبقته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بحثهم وتوعيتهم باهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي لتعزيز المناعة والحفاظ على نشاط الجسم وصحته ورشاقته.40 كيلو جرام زيادة في الوزن، الدافع وراء دافع تغيير «عامر» مسار حياتها، خاصة عندما وضعت ابنتها لتجد وزنها زائد عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 8 إلى 16 كيلو جرام، لجأت لكثير من أطباء التغذية لكنها لم تجد في كلامهم ما يقنعها.قررت خبيرة التغذية الانطلاق فى رحلة بحث ودراسة لتحقق نجاحا وصفته بـ«الإنجاز» في أن تخسر الوزن الزائد كله وتعود إلى وزنها الطبيعي، فحصلت على شهادة الـ«IIN» من أكبر مدرسة للتغذية في العالم، ماجستير في التغذية العلاجية، بعدما غيرت مسارها المهني من العمل بمجال الصيدلة لمدة 4 سنوات.وتحول الأمر من تجربة شخصية لـ«عامر»، إلى مجموعة أسستها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسم «lean queen»، وبشغفها قررت أن تأخذ من تجربتها الشخصية دافع لتمد يد العون وتغير حياة كثير ممن يريدون أن يتمتع بجسم مثالي صحي.