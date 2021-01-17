تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

بدأ عدد من الماليزيين العاملين في سنغافورة في تلقي لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الأحد أن أولئك الذين تلقوا اللقاح يعملون في الغالب في القطاع الذي يعطي الأولوية لتلقي اللقاح في هذه الجمهورية.وحددت حكومة سنغافورة شرطًا لجميع السنغافوريين والمقيمين على المدى الطويل في سنغافورة يقضي بالتطعيم بحلول نهاية عام 2021، إذا لم تكن هناك اضطرابات غير متوقعة في شحنات اللقاح.وتسلمت سنغافورة أول شحنة من لقاح فايزر بيونتك المضاد لكورونا في 21 ديسمبر.ولضمان الوصول إلى اللقاح وتمكين الجمهورية من تحقيق معدل أعلى من التطعيم للسكان، سيكون هذا التطعيم مجانيًا.وتماشيًا مع توصيات لجنة الخبراء المعنية بالتطعيم ضد كورونا لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، بدأت سنغافورة في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية تدريجيًا اعتبارًا من 30 ديسمبر 2020.