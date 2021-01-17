جوتيريش يرحب بالمرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر مايو المقبل.وقال جوتيريش في بيان له، "إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطيًا في فلسطين"، داعيًا إلى تسهيل وتعزيز، ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية."وأعرب عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.وأكد استعداد الأمم المتحدة دعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.