رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

خبراء يوضحون: خطوات مصر لتكون مركز الطاقة الأول في الشرق الأوسط

الأحد 17/يناير/2021 - 09:21 ص
جريدة الدستور
إيمان عامر
طباعة
أكدت عدة تقارير دولية أنّ مصر ستصبح محور الطاقة في الشرق الأوسط، بعدما حققت العديد من الإنجازات متمثلة في الاكتشافات البترولية الهامة كذلك حقول الغاز الطبيعي حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول 2023، وأشارت التقارير إلى أنّ الحكومة المصرية قررت تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء 3 مصافي تكرير، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في افتتاح مصفاتين، أحدهما في مسطرد، والأخرى امتداد مهم لمصنع في الإسكندرية.

كما أعلنت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، عن اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مشروعات لاستكشاف وتحديد حقول النفط الجديدة، وتبذل الحكومة المزيد من الجهود لتحفيز شركات النفط على الاستثمار في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فعلى سبيل المثال، أطلقت منصة إلكترونية حيث يمكن العثور على جميع البيانات الجيولوجية المفيدة للتنقيب في البر والبحر.

كما كشفت التقارير أيضًا أن الطاقة الشمسية هي المستقبل ومن أهم مصادر الطاقة النظيفة، وأن مصر من الدول الواعدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة بسبب ما تتمتع به من جو مشمس طول العام، وكذلك الأمر بالنسبة لطاقة الرياح، لتحقيق إنتاج قدره 40% من الطاقة النظيفة عام 2035.


وعن كيفية تصدر مصر لتكون محور طاقة إقليمي وعالمي، يقول الدكتور أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، أن الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط أثارت الآمال في أن تتمكن المنطقة من تلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع وتأمين امدادات الطاقة وبالرغم من وجود معوقات وعراقيل سياسية واقتصادية في المنطقة، إلا ان مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها ان تصبح محورا لتبادل وتجارة الطاقة بشكل مستقل بسبب حجم احتياطاتها وبنيتها التحتية التصديرية القائمة.

و أضاف رئيس لجنة الطاقة بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، أنه بالرغم من الحاجة إلى وجود بعض الإصلاحات في قطاع الطاقة لضمان ثقة المستثمرين في هذا الخيار، إلا أن مصر بدأت دخول عصر الطاقة وأسواق الغاز العالمية بعد ثورة يونيو وتم اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي العملاقة في البحر الأبيض المتوسط، ومن أهمها حقل ظهر في منطقة شروق والذى غير خريطة صناعة الغاز في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى بعض مشروعات التي تهدف لاستكشاف والبحث عن حقول جديدة، والتي ساعدت هذه الاستثمارات مصر، والتحول من قبل مستوردًا أصبح الآن مصدرا، والحكومة المصرية متمثلة في قطاع البترول المصري تستثمر أموالا طائلة في مصافي التكرير ومشاريع التكرير وانشاء وتطوير العديد من مصانع التكرير، مما سيتيح لمصر الوصول الى الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بحلول عام 2023 كأحد الأهداف الاستراتيجية للقيادة السياسية.

وتابع " سلطان"، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بالقاهرة، أن الحكومة المصرية قررت تخصيص أكثر من 5 مليار دولار لبناء 3 مصافي تكرير، موضحًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحفيز شركات البترول العالمية على الاستثمار في مصر، وظهر ذلك واضحا في التوقيع على أكثر من 12 اتفاقية بحث واستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر ودخول شركات عالمية للعمل في مصر.

في ذات السياق يقول الدكتور محمود نافع، خبير الطاقة، أن مصر تمتلك من القدرات والثروات ما يتيح لها أن تصبح محور للطاقة في الشرق الأوسط، أيضًا تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لاستثمار هذا الكم الهائل من الاكتشافات مثل مشروع الدولة الأخير في تحويل السيارات للعمل بالغاز، والذي يمثل انعكاسا واضحا لحسن استغلال الموارد المصرية والاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأضاف "نافع" أن نمو سوق الطاقة المتجددة العالمي سيتأثر بشكل أساسي بالزيادة المطردة في التمويل الحكومي لهذا القطاع، والتقدم التكنولوجي المستمر والتحرر التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرًا أن العالم الأن ينظر الى مصر الأن على كونها "رمانة ميزان "المنطقة سياسيًا واقتصاديا وأصبحت عامل مؤثر في الحسابات الدولية، بمعنى أنه بعد الاكتشافات الأخيرة والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال الطاقة أصبحت مصر من الدول العظمى المؤثرة في المنطقة.

موضوعات متعلقة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

لجنة قضائية تفحص المخالفات المالية لـ«السويركي» مالك «التوحيد والنور»

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

اليوم افتتاح المعرض الفردي للفنان طارق الشيخ «أنا»

«قيادة الحياة» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا