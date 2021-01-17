خبراء يوضحون: خطوات مصر لتكون مركز الطاقة الأول في الشرق الأوسط

أكدت عدة تقارير دولية أنّ مصر ستصبح محور الطاقة في الشرق الأوسط، بعدما حققت العديد من الإنجازات متمثلة في الاكتشافات البترولية الهامة كذلك حقول الغاز الطبيعي حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول 2023، وأشارت التقارير إلى أنّ الحكومة المصرية قررت تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء 3 مصافي تكرير، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في افتتاح مصفاتين، أحدهما في مسطرد، والأخرى امتداد مهم لمصنع في الإسكندرية.كما أعلنت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، عن اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى مشروعات لاستكشاف وتحديد حقول النفط الجديدة، وتبذل الحكومة المزيد من الجهود لتحفيز شركات النفط على الاستثمار في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فعلى سبيل المثال، أطلقت منصة إلكترونية حيث يمكن العثور على جميع البيانات الجيولوجية المفيدة للتنقيب في البر والبحر.كما كشفت التقارير أيضًا أن الطاقة الشمسية هي المستقبل ومن أهم مصادر الطاقة النظيفة، وأن مصر من الدول الواعدة في إنتاج هذا النوع من الطاقة بسبب ما تتمتع به من جو مشمس طول العام، وكذلك الأمر بالنسبة لطاقة الرياح، لتحقيق إنتاج قدره 40% من الطاقة النظيفة عام 2035.وعن كيفية تصدر مصر لتكون محور طاقة إقليمي وعالمي، يقول الدكتور أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، أن الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط أثارت الآمال في أن تتمكن المنطقة من تلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع وتأمين امدادات الطاقة وبالرغم من وجود معوقات وعراقيل سياسية واقتصادية في المنطقة، إلا ان مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها ان تصبح محورا لتبادل وتجارة الطاقة بشكل مستقل بسبب حجم احتياطاتها وبنيتها التحتية التصديرية القائمة.و أضاف رئيس لجنة الطاقة بالنقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، أنه بالرغم من الحاجة إلى وجود بعض الإصلاحات في قطاع الطاقة لضمان ثقة المستثمرين في هذا الخيار، إلا أن مصر بدأت دخول عصر الطاقة وأسواق الغاز العالمية بعد ثورة يونيو وتم اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي العملاقة في البحر الأبيض المتوسط، ومن أهمها حقل ظهر في منطقة شروق والذى غير خريطة صناعة الغاز في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى بعض مشروعات التي تهدف لاستكشاف والبحث عن حقول جديدة، والتي ساعدت هذه الاستثمارات مصر، والتحول من قبل مستوردًا أصبح الآن مصدرا، والحكومة المصرية متمثلة في قطاع البترول المصري تستثمر أموالا طائلة في مصافي التكرير ومشاريع التكرير وانشاء وتطوير العديد من مصانع التكرير، مما سيتيح لمصر الوصول الى الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بحلول عام 2023 كأحد الأهداف الاستراتيجية للقيادة السياسية.وتابع " سلطان"، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين بالقاهرة، أن الحكومة المصرية قررت تخصيص أكثر من 5 مليار دولار لبناء 3 مصافي تكرير، موضحًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحفيز شركات البترول العالمية على الاستثمار في مصر، وظهر ذلك واضحا في التوقيع على أكثر من 12 اتفاقية بحث واستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر ودخول شركات عالمية للعمل في مصر.في ذات السياق يقول الدكتور محمود نافع، خبير الطاقة، أن مصر تمتلك من القدرات والثروات ما يتيح لها أن تصبح محور للطاقة في الشرق الأوسط، أيضًا تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لاستثمار هذا الكم الهائل من الاكتشافات مثل مشروع الدولة الأخير في تحويل السيارات للعمل بالغاز، والذي يمثل انعكاسا واضحا لحسن استغلال الموارد المصرية والاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.وأضاف "نافع" أن نمو سوق الطاقة المتجددة العالمي سيتأثر بشكل أساسي بالزيادة المطردة في التمويل الحكومي لهذا القطاع، والتقدم التكنولوجي المستمر والتحرر التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرًا أن العالم الأن ينظر الى مصر الأن على كونها "رمانة ميزان "المنطقة سياسيًا واقتصاديا وأصبحت عامل مؤثر في الحسابات الدولية، بمعنى أنه بعد الاكتشافات الأخيرة والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال الطاقة أصبحت مصر من الدول العظمى المؤثرة في المنطقة.