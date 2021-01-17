«المرور» تشن حملات مكثفة بالطرق السريعة

شنت اﻹدارة العامة للمرور، صباح اليوم، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث مع انتشار الخدمات المرورية، بالمحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.كما قامت الإدارة بنشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.