توجيهات من وزير النقل بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مجموعة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، حيث بدأ بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 44 %، كما أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي انتهى منه حوالي 110 متر حتى الآن، وينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.كما اطلع الوزير، بحسب بيان اليوم الأحد، على إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ، مع الالتزام بكافة تعليمات وقوانين المحافظة على البيئة.واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاه للمحطة وإرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء، وكذلك مخطط تدريب وتأهيل المرشدين علي قيادة السفن ورسوها على أرصفة المحطة خاصة، وأن تجهيز أعمال المحاكاة يعتبر أحد أهم المطالب لتجهيز الأعداد للتشغيل الآمن للمحطة.وأكد وزير النقل، على أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصًا على أرواح العاملين، مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.وشدد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مؤكدًا أهمية على المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع انشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مايين طن، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%.وتابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢،٣ كم وعرضها ١٧،٦ مترًا وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5 %.ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.هذا وتفقد وزير النقل في ختام الجولة، مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه؛ للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بدلًا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.