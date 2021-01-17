اليوم.. نظر دعوى نقل أموال قيادات «الإخوان» لخزانة الدولة

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان؛ للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء في تمويل ودعم الإرهاب.وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد طه وهدان، وأحمد دياب الديب، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحسن راضي، ومحمود زناتي، ورزق عمارة، وبليغ النجار، وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود، وأمير سويدان، وصلاح القاضي، وحسام أبو بكر، وخالد نصار، وهشام عجمي، وحازم فاروق، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.