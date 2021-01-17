ضبط كميات كبيرة من لقاحات «كورونا» مغشوشة في موانئ إفريقية

كشفت المنظمة الدولية للجمارك، عن عملية تفتيش ومراقبة كبرى قامت بها في 16 ميناءً في قارة إفريقيا، صادرت خلالها 126 مليون عبوة دواء مقلدة من بينها لقاحات مغشوشة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما يعادل ثلث كميات الأدوية المقلدة جرى ضبطها في موانئ نيجيريا وحدها.وكانت السلطات النيجيرية، حذرت مواطنيها أمس السبت، من تداول لقاحات وهمية مضادة لكورونا، فيما تنتظر البلاد وصول الدفعة الأولى للقاح المضاد للفيروس خلال الأيام القليلة القادمة.وقال البروفيسور موجيسولا أديي، رئيس الوكالة الوطنية لمراقبة الجودة في نيجيريا - في تصريحات صحفية -: «لقد تلقينا معلومات بشأن تداول لقاحات وهمية لفيروس كورونا في نيجيريا، لذلك نناشد المواطنين بتوخي الحذر لا سيما وإننا لم نتلق حتى اللحظة أي شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا».وأكد أن «السلطات النيجيرية يقظة للغاية، حيث صادرت في أبريل 2020 خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا أدوات اختبار مُقلدة غير مطابقة للمواصفات للكشف عن الفيروس كانت تباع في السوق السوداء».