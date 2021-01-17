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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري: جارٍ تنفيذ خطة «التحول الرقمي» بجميع القطاعات

الأحد 17/يناير/2021 - 08:53 ص
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمتابعة الاجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «عبد العاطي»، في بيان، أنه جارٍ تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار إلى أنه ونظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية، وأيضًا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

كما تقوم الوزارة باستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حده، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الإحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

وأنشأت الوزارة منظومة للرصد الآلي، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد، ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

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