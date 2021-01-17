1592 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأحد، عن أنه تم تسجيل 1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 85 ألفا و470 حالة، موضحة أن اليوم هو الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو الـ1000 حالة.