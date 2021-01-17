المجلس الأعلى للمطارات يمنح «برج العرب الدولي» شهادة الاعتماد الصحي

صرحت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن المجلس الأعلى للمطارات ACI، وافق على منح مطار برج العرب الدولي شهادة الاعتماد الصحي، وذلك ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، مما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنه من المقرر وصول شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات إلى مطار برج العرب الدولي خلال الفترة الزمنية القليلة المقبلة، حيث أبدى المجلس الدولي للمطارات كفاءة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتبعها السلطات المختصة بالمطار، وذلك وفقا لتوجيهات مسئولي وزارة الطيران المدني وتعليمات الشركة المصرية للمطارات.وأشارت إلى أن مطار برج العرب الدولي يعتبر ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة، كما أنه يعد البوابة الرئيسية لدخول البلاد من الناحية الشمالية، ويخدم العديد من محافظات الوجه البحرى والتى تتميز بالكثافة السكانية الهائلة.وتابعت أن مطار برج العرب الدولي رابع مطار مصري يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات، بعد مطارات أسوان والغردقة وشرم الشيخ الدوليين.وأكدت أن قطاع الطيران المدني شهد خلال المرحلة الراهنة إجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية، مما يعكس الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بما يتلاءم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا على تفانى ومجهودات جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا التى تجتاح العالم في الوقت الراهن.