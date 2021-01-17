8 أخطاء تجميلية شائعة للعناية بالشعر

- قص الشعر بشكل متكرر يجعله ينمو أسرع:

- نزع الشعر الأبيض سيتسبب فى انتشاره:

- وجود مستحضرات تعالج تقصف الشعر:

- يجب تغيير منتجات العناية بالشعر كل فترة:

- ضرورة تمشيط الشعر المتكرر خلال اليوم:

- غسل الشعر بالماء البارد للمعان:

- لا داعي لاستخدام البلسم إذا كان الشعر دهني:

- النوم بشعر مفرود يساعده على النمو:

هناك العديد من الأقاويل الشائعة حول العناية بالشعر، توارثتها الأجيال ولكنها خاطئة وتضر الشعر وتسبب تلفه أكثر وأكثر.ويتحدث خبير التجميل "جبران فلتاؤوس" للدستور عن أشهر 8 معتقدات خاطئة حول العناية بالشعر.يعتقد الكثيرين أنه يجب قص أطراف الشعر كل 3 شهور لأن ذلك يحفز نمو الشعر، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، فمن المفترض أن الشعر ينمو بمعدل ٢١ بوصة كل شهر سواء تم قصه أم لا، الفرق الوحيد بين الحالتين، أن قص أطراف الشعر كل فترة يخلص من الأطراف المتقصفة أولا بأول، ويمنع وصولها لباقي أجزاء الشعر، فهو يساعد الشعر على النمو بشكل صحي.عند اكتشاف أول شعرة بيضاء في الرأس يعتبر ذلك كابوس مزعج ويريد الشخص نزعها والتخلص منها نهائيًا، ولكن يحذره الآخرين من أن ذلك يسرع انتشار الشعر الأبيض ولكن ذلك خطأ فكل شعرة لها بصيلة خاصة تنبت من خلالها ونزع شعرة واحدة بيضاء من البصيلة يعني أن شعرة واحدة بيضاء أخرى ستحل مكانها.لا يوجد مستحضرات معينة تعالج تقصف الشعر، الطريقة الوحيدة التى يمكن بها علاج تقصف الشعر هي قص الأطراف، فكل ما تستطيع أن تفعله هذه المنتجات هى إخفاء مظهر الأطراف المتقصفة فقط دون علاجها.يقول البعض أن منتجات العناية بالشعر تفقد مفعولها بالاعتياد على استخدامها، إلا أن هذه الجملة خاطئة تمامًا، فالمستحضر الذي يتم استخدامه لا يحقق أى مفعول مع الشعر ربما هذا لأن الشخص يستخدم النوع الذي لا يتلائم مع طبيعة شعره.الجلوس أمام المرآة طويلًا لتسريح الشعر لن يعطي الشعر طول وصحة كما يعتقد البعض، فالمبالغة فى تمشيطه قد يؤدي إلى إضعافه وزيادة معدل تساقطه، تمشيط الشعر بانتظام يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز فروة الرأس لإفراز الدهون التى تساعد على ترطيبه، ولكن يجب مراعاة عدم الإفراط فى تمشيطه، يحدث نتيجة عكسية تدمر صحة الشعر.غسل الشعر بالماء البارد يحدث فرق في الواقع عن الغسيل بالماء الدافئ ومع ذلك، يوصي الخبراء بعدم توجيه المياه مباشرة إلى فروة الرأس أو استخدام حمام الكريم بشكل مكثف على فروة الرأس حتى لا تتعرض للضغط الشديد.هذا خطأ تمامًا حيث ينتج الشعر الدهني، دهون زائدة في فروة الرأس وهذا يمكن أن يتسبب في تلف الشعر لذلك عدم ترطيب الشعر الدهني سيكون سبب في جفافه وتلفه فأي كان نوع الشعر فلا غنى عن استخدام البلسم.من الشائع خطأ أن النوم بشعر مفرود يساعده على النمو هذا ليس صحيح فربط أو لف الشعر برفق قبل النوم يساعده على منع التقصف أو التلف.