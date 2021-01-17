زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان ولا أنباء عن وقوع خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، المياه قبالة جزيرة تايوان، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.وذكر المركز الوطني الصيني لشبكات رصد الزلازل- في بيان اليوم- أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا بالقرب من محافظة "تايدونغ" في تايوان، وذلك في تمام الساعة 7:10 من صباح اليوم بتوقيت بكين.