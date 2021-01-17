بوتسوانا تؤكد أهمية التعاون مع الصين لمكافحة وباء كورونا

أكدت بوتسوانا أهمية التعاون القائم بينها وبين الصين لمكافحة وباء فيروس كورونا.وقال سيثومو ليلاتيسيتسوى، مساعد وزير الصحة فى بوتسوانا، إن بلاده استفادت من مساعدات الحكومة الصينية ومتبرعين صينيين فى جهود مكافحة وباء كورونا.وأعاد إلى الأذهان أنه عندما تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى الصين فى نهاية عام 2019، قدمت بوتسونا تبرعًا رمزيًا قيمته 5 آلاف دولار لمساعدة الصين على مكافحة الفيروس.وأضاف أن بوتسوانا قدمت ذلك التبرع تقديرًا لعلاقات الصداقة التى تربط بين البلدين منذ 45 عامًا، وكان ذلك بمثابة إيماءة على رغبتنا فى ضمان سلامة أصدقائنا الصينيين من هذا المرض، موضحًا أن بوتسوانا لم تكن تدرى أنه سيأتى يوم تتلقى فيه كثيرًا من التبرعات من الصين لمكافحة المرض الذى تحول إلى وباء يؤثر على كل دول العالم تقريبًا.وأشار مساعد وزير الصحة فى بوتسوانا إلى أنه فور تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي سارعت الصين بتقديم كثير من الدعم الطبي لمساعدة الأنظمة الصحية الضعيفة نسبيًا في بلاده لدرجة أنه كان سيصعب عليها مكافحة هذا الوباء، ولذلك فإن بوتسوانا لن تنسى أبدًا المساعدات الصينية لها.