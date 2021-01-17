إجراء 24 عملية قسطرة قلبية بمستشفى بنى سويف التخصصى

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأحد، عن أن فريق قسطرة القلب بالمستشفى على مدار 16 ساعة متواصلة قام بإجراء 24 عملية قسطرة قلبية، حيث تم عمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات، وتم خروج الحالات إلى الرعاية المركزة للقسطرة في صحة جيدة، وتمت متابعتهم لحين خروجهم من المستشفى.يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.ووجه مدير عام المستشفى الشكر لجميع العاملين بقسم القسطرة على ما بذلوه من مجهود في خدمة المرضى، مؤكدًا أنه تم إجراء جميع الحالات في إطار المباراة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي دون تحمل أي أعباء مالية على المريض.يذكر أن الفريق الطبى يتكون من الدكتور ياسر جمعة، أستاذ القلب بكلية طب عين شمس، واستشاري القسطرة القلبية بالمستشفى، والدكتور محمود عبدالعزيز رئيس قسم القسطرة، والدكتور شريف مجدى أخصائي القلب بالمستشفى.