اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

اكتشف علماء آثار مجمع معبد يعود إلى دولة نانتشاو، وهو مجتمع للعبيد تأسس إبان أسرة تانغ (618-907 م)، وفق ما ذكر معهد بحوث الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.وقال تشو تشونغ هوا، الباحث بالمعهد ومدير هذا المشروع الأثري، إن المجمع الواقع ضمن أطلال ووتشيشان في مدينة دالي تم اكتشافه مع 12 أساسا للهياكل و63 جدارا حجريا و23 خندقا، كما تم استخراج أكثر من 40 طنا من البلاط إلى جانب ما يزيد على 17300 من الآثار الأخرى بينها الفخار.وخلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2020، أجرى علماء الآثار أعمال الاستكشاف على مساحة تبلغ 6000 متر مربع في الموقع على بعد 600 متر إلى الجنوب من تايخه.وكانت تايخه أول عاصمة لنظام نانتشو بعد قام رئيس قبيلة باي العرقية بتوحيد القبائل الست في منطقة أرهاي.وفي المجمع اكتشف الباحثون بلاطة منقوش عليها رموز تقول "بوذا ساريرا المقدس من قبل الحكومة"، وهو ما يشير إلى أن الآثار البوذية لبلاط نانتشو الملكي ربما تم تقديسها وعبادتها داخل المعبد، ومن ثم فإنه يُعتقد أن المجمع ربما كان موقعا دينيا كبيرا في تايخه، وفقا لما ذكر المعهد.وكلمة "ساريرا" مصطلح عام له عدة معان، لكنه يستخدم بشكل عام لوصف البقايا الجسدية بعد حرق جسد بوذي وكان ثمة اعتقاد شائع بأن بقايا السادة البوذيين تحتوى على حبيبات بلورية أو أشياء تشبه اللؤلؤ.وفي الجزء الشرقي من الموقع، تم العثور على أفران الطوب والبلاط مع عدد كبير من المسامير، والحشوات، والأعمدة وغيرها من أواني الفرن، بينما تم اكتشاف الفخار المزجج المعيب.ويساعد التنقيب في الكشف عن الخصائص التخطيطية للمعابد التي شُيدت خلال نظام نانتشاو، وحالة إنتاج الأفران والعادات الجنائزية للعائلة المالكة، وفقا للمعهد.وحكمت نانتشو ما يعرف الآن بمقاطعة يوننان بالإضافة إلى أجزاء من مقاطعتي سيتشوان وقويتشو. وكانت تايخه المركز السياسي والثقافي للمنطقة في ذلك الحين.