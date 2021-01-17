اليوم.. المعارض الروسي «نافالنى» يعتزم العودة إلى موسكو

يعتزم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي يلقي باللائمة على الكرملين في تسميمه، العودة إلى موسكو اليوم الأحد.ويتوقع نافالني 44 عامًا، أن يتم القبض عليه فور عودته.ومن المقرر أن يستقل رحلة شركة الطيران الروسية «بوبيدا» من مطار برلين الجديد، ليهبط في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية الساعة 0720 مساء (1620 بتوقيت جرينتش).ودعا نافالني أنصاره لمقابلته هناك، وحذر مكتب المدعي العام في موسكو من التجمعات غير المصرح بها في مباني المطار، وهدد بالعواقب.وبعد محاولة اغتياله بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أخذ نافالني يتماثل للشفاء في ألمانيا منذ أغسطس.وقال إنه لم يفكر قط في البقاء خارج روسيا لأنه لم يغادر وطنه مطلقا بمحض إرادته، ووصل إلى ألمانيا في صندوق إنعاش.