«الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن»: مقتحمو الكابيتول لايختلفون عن أتباع أردوغان

قال الدكتور أيكان إردمير، المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن هناك أوجه للشبه بين كلا من مقتحمي ومنفذي أحداث الكابيتول الأمريكي الأخيرة وجنود ورجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا على أن كلا البلدين يفتقدان إلى الديموقراطية، وفقا لحديثه لموقع أحوال.ووفق "أردمير": فإن هناك أوجه تشابه مقلقة بين الاستقطاب السياسي في تركيا والولايات المتحدة، لا سيما دور المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة.وتابع: "يجب أن نراقب بقلق الطريقة التي تردد بها حركة أردوغان السياسية في تركيا تصريحاتهم حول الاسلاموفوبيا والاسلام السياسي وصدى هذه التصريحات على الهامش اليميني للحزب الجمهوري".وتابع أردمير: "هناك 62 اعتراضًا قانونيًا على نتيجة الانتخابات دفعها فريق ترامب، وقال إردمير: "تم رفض واحد وستين منهم بشكل قاطع، وكثير منهم من قبل قضاة عينتهم الإدارات الجمهورية، بما في ذلك عدد لا بأس به ممن عينهم ترامب بنفسه".ولكن هذا يتناقض مع تجربة تركيا، حيث رفضت المحاكم مرارًا وتكرارًا تحدي أردوغان بشأن قضايا من بينها الإفراج عن الناشط المسجون عثمان كافالا والزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، على الرغم من الأحكام المتكررة بذلك من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.ووفقًا لإيرديرمير، فإن "نظام إنفاذ القانون (التركي) بأكمله كان متواطئًا في تأطير وسجن الأفراد الأبرياء بناءً على مزاعم ملفقة تمامًا".وردا على سؤال حول كيفية تركيز إدارة أمريكية جديدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن على الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما في تركيا، أكد إردمير على أهمية العودة إلى القيادة الأمريكية العالمية، واكد على انه "من المهم جدًا بالنسبة للحكومة الأمريكية أن تشير بوضوح إلى أن حقوق الإنسان هي أحد الاهتمامات الأساسية للولايات المتحدة".وأضاف إردمير أنه يجب على بايدن "الجمع بين الدعوة القوية للديمقراطية والتعددية وحقوق النوع الاجتماعي وحرية الدين أو المعتقد والنضال ضد جميع أنواع الكراهية والتحيز".