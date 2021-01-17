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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جو بايدن يوقع على 12 أمرًا تنفيذيًا عقب حفل تنصيبه

الأحد 17/يناير/2021 - 08:03 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في يوم تنصيبه، الأربعاء المقبل، أوامر تنفيذية تتعلق بقرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب، بالإضافة إلى أوامر أخرى تهدف للتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي، حسمبا نشر موقع «سكاي نيوز».

وذكر الموقع أن 12 أمرًا تنفيذيًا ستوقع مباشرة عقب حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ تتطلب الأزمات التي تعيشها البلاد تحركًا عاجلًا، وفق رؤية الرئيس الجديد الذي يدخل البيت الأبيض في أجواء صعبة.

وينتظر أن يوقع بايدن على أمر تنفيذي يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، على عكس توجه سلفه، وهي الخطوة التي وعد بها مرارا خلال حملاته الانتخابية.

كما سيوقع الرئيس الجديد على إلغاء قرار حظر دخول مواطني عشرات الدول الأراضي الأمريكية، الذي وقعه سلفه ترامب والذي أثار جدلًا واسعًا.

ومن القرارات المهمة التي ستتخذ أيضا إصدار تعليمات بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية، وعلى متن وسائل النقل بين الولايات، وهو ما امتنع ترامب في السابق عن فعله، كما يعتزم بايدن تسريع حملة التلقيح ضد وباء كورونا المتعثرة في بلاده.

وكان بايدن كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات.

ورغم التحديات الأمنية، وانتشار كورونا، سيقام حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في موعده، وسيلقي خطابه الرئاسي الذي يرسم ملامح سياسته ضمن تقاليد وأعراف متداولة في الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.

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