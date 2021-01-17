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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضد أوردغان.. حملة تضامن عالمية مع طلاب جامعة البوسفور التركية

الأحد 17/يناير/2021 - 08:31 ص
طلاب جامعة البوسفور
طلاب جامعة البوسفور
هدير سند
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انتشرت حملة تضامن عالمية واسعة مع مطالبات طلاب جامعة البوسفور «بوغازيجي» الداعية إلى استقلالية الجامعة، وإلى عدم فرض رئيس عليها من خارج هيئتها التدريسية، وهو ما قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عين عميدًا للجامعة بمرسوم رئاسي، وفقًا لما نشره موقع «أحوال» التركي.

وقدمت شبكة التضامن الأكاديمي وأكاديميون من أجل السلام و12 مجموعة من الأكاديميين بيان دعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين اتخذوا إجراءات ضد تعيين الدكتور مليح بولو رئيسًا لجامعة بوغازيجي، البوسفور بقرار رئاسي.

ووقع ما يقرب من 3 آلاف أكاديمي من 52 دولة على حملة التوقيع التي تم إطلاقها للحصول على الدعم.

وجاء في البيان أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل تقويض استقلالية الجامعات والمنظمات المدنية وكذلك حقوق وحريات الأفراد، وأخيرًا، هاجمت الشرطة واحتجزت عشرات الطلاب الذين احتجوا سلميًا على محاولة حزب العدالة والتنمية فرض سيطرة سياسية على جامعة البوسفور في إسطنبول.

كما قال البيان إنّه في 1 يناير 2021، استخدم الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم 676 لعام 2016 لتعيين البروفيسور مليح بولو، أحد أنصار الحزب الحاكم، عميدًا لجامعة بوغازيجي، وبولو ليس عضوًا في هيئة التدريس بالجامعة، وهذا انتهاك للقواعد والممارسات المعمول بها في الجامعة.

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