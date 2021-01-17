مقتل قاضيتين بالرصاص فى العاصمة الأفغانية كابول

أعلن مسؤولو أفغان، أن مسلحين قتلوا بالرصاص قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا، في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.وقالت الشرطة، إن القاضيتين قتلتا في وسط كابول بينما كانتا في طريقهما إلى العمل.وصرح جمشيد رسولي، المتحدث باسم مكتب النائب العام، أن السيدتين كانتا قاضيتين في المحكمة العليا.