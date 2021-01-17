ألمانيا تعتقل شبكة أوروبية حاولت دعم الإرهاب فى سوريا عبر تركيا

اعتقلت الشرطة الألمانية اعتقلت مرة أخرى، أمس، شبكة أوروبية سعت إلى تمويل الإرهاب في سوريا عبر تركيان وفق ما أعلن عنه الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة "كارلسروه" أنه تم القبض على شخص اليوم في مدينة "فيسبادن" (وسط ألمانيا)، حسبما ذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني.وأوقفت الشرطة الألمانية إرهابيين في إطار تحقيق في شبكة أوروبية سعت إلى تمويل الإرهاب في سوريا عبر تركيا، والمشتبه به الذي أشار إليه الادعاء باسم “إرمان ك”، متهم بجمع تبرعات مالية في أوروبا لصالح فصائل تحرير الشام السورية المتشددة من خلال موقع إلكتروني أسسه.ويأتي الاعتقال في أعقاب عملية للشرطة الألمانية الأسبوع الماضي شهدت اعتقال ثلاثة آخرين بتهم مماثلة، من بينهم المشتبه به الرئيسي (أوندير أ)، وهو مواطن ألماني يعتقد أنه من أصل تركي.وبحسب الموقع، فإن (إرمان ك) يُزعم أنه كان على اتصال مباشر مع فصائل هيئة تحرير الشام في أبريل - مايو2020، بينما اتهم (أوندر أ) بالسفر إلى تركيا لدعم المجموعة الإرهابية.