85 مليون دولار.. تكلفة القصر الصيفى الجديد الخاص بأردوغان

كشفت صحيفة بيرجون التركية المعارضة أن القصر الصيفي الذي يجري تشييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مارماريس الساحلية بجنوب غرب تركيا، سوف تكون تكلفته الاجمالية 640 مليون ليرة (85.6 مليون دولار).ووفقًا للصحيفة فقد تم بالفعل إنفاق ملايين الليرات على المبنى المكون من 300 غرفة الواقع في خليج أوكلوك، كما تم تخصيص 20 مليون ليرة أخرى للقصر في عام 2021، وفقًا للميزانية السنوية.وذكرت صحيفة بيرجون أنه تم تخصيص ما مجموعه 65 ألف متر مربع من الأرض للمبنى، الذي من المقرر أن يضم عددًا من القصور الصغيرة مع حمامات سباحة وثلاثة مهابط للطائرات العمودية.يأتي هذا فيما تعرض المشروع لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حماية البيئة بسبب تدمير الطبيعة لإفساح المجال لبنائه.ويمتد قصر أردوغان الرئاسي الرئيسي المكون من 1150 غرفة في أنقرة على مساحة 3.1 مليون قدم مربع وتم بناؤه بتكلفة 615 مليون دولار، كما يجري تشييد قصر رئاسي ثالث في بلدة أحلات القديمة في مقاطعة بدليس شرقي تركيا.