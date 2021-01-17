رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

85 مليون دولار.. تكلفة القصر الصيفى الجديد الخاص بأردوغان

الأحد 17/يناير/2021 - 07:14 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
كشفت صحيفة بيرجون التركية المعارضة أن القصر الصيفي الذي يجري تشييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مارماريس الساحلية بجنوب غرب تركيا، سوف تكون تكلفته الاجمالية 640 مليون ليرة (85.6 مليون دولار).

ووفقًا للصحيفة فقد تم بالفعل إنفاق ملايين الليرات على المبنى المكون من 300 غرفة الواقع في خليج أوكلوك، كما تم تخصيص 20 مليون ليرة أخرى للقصر في عام 2021، وفقًا للميزانية السنوية.

وذكرت صحيفة بيرجون أنه تم تخصيص ما مجموعه 65 ألف متر مربع من الأرض للمبنى، الذي من المقرر أن يضم عددًا من القصور الصغيرة مع حمامات سباحة وثلاثة مهابط للطائرات العمودية.

يأتي هذا فيما تعرض المشروع لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حماية البيئة بسبب تدمير الطبيعة لإفساح المجال لبنائه.

ويمتد قصر أردوغان الرئاسي الرئيسي المكون من 1150 غرفة في أنقرة على مساحة 3.1 مليون قدم مربع وتم بناؤه بتكلفة 615 مليون دولار، كما يجري تشييد قصر رئاسي ثالث في بلدة أحلات القديمة في مقاطعة بدليس شرقي تركيا.

موضوعات متعلقة

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

منها الحمى.. 4 أعراض جانبية بعد تلقى لقاح فيروس كورونا

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر فى الكويت

ليستر سيتى يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل