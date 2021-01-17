الجفاف يحاصر تركيا.. ناسا تحذر من تعرض البلاد للجفاف فى 2021

قال مرصد الأرض التابع لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية"ناسا " إن مساحات شاسعة من تركيا تعاني من جفاف شديد في بداية عام 2021، وهو الأمر الذي يهدد إنتاج المحاصيل إذا استمرت الظروف الحالية، وفقا لما نقله موقع أحوال التركي.وأشار المرصد إلى نقص المياه بشكل كبير في مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حيث وصلت السدود إلى أدنى مستويات تخزين المياه لها منذ 15 عامًا.وكانت إدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول (İSKİ). ) قد أصدرت بيانا في ديسمبر الماضي، قالت فيه أن السدود والبرك التي تزود بالمياه مدينة ضخمة مثل اسطنبول والتي تبلغ سعتها التخزينية 868.6 مليون متر مكعب من المياه، أصبحت حاليًا عند مستوى 166 مليون متر مكعب.فيما قالت إدارة المياه والصرف الصحي في أنقرة (ASKİ) إن مستويات المياه في العاصمة أنقرة وصلت إلى 20 في المائة الشهر الماضي.وقال المرصد التابع لناسا: إن ظروف الجفاف في تركيا جاءت بعد عدة مواسم من قلة هطول الأمطار، مشيرًا إلى أنه في عام 2019، كانت أشهر الصيف والخريف خالية في الغالب من الأمطار، مما أدى إلى تضاؤل ​​مستويات المياه في الخزانات.وأضافت أن العام الذي أعقب ذلك كان "الأكثر جفافًا خلال السنوات الخمس الماضية، مع قلة هطول الأمطار بشكل ملحوظ في النصف الأخير من العام"، مؤكدة أنه منذ يوليو 2020، تلقت جميع المحافظات التركية تقريبًا هطولًا شهريًا للامطار أقل من المتوسط.وفي سهل قونية، الواقع في وسط تركيا، شهد المزارعون انخفاضًا بنسبة 38 في المائة في هطول الأمطار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وفقًا للتقرير، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض كبير في انتاج محاصيل الحبوب.وقال المرصد إنه في حين أن هناك زيادة في هطول الأمطار في توقعات عام 2021، فإن الأمر سيستغرق "أمطارًا ممتدة ومستمرة لرفع مستويات المياه إلى أحجام مريحة".