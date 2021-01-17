أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا فى الأرجنتين

أكدت الحكومة الأرجنتينية الأحد، أول حالة إصابة بالبلاد بالنوع المتغير الجديد من فيروس كورونا الجديد، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في بريطانيا، ويبدو أنه أكثر عدوى.واكتُشف هذا النوع المتغير الجديد في مسافر وصل دون أعراض إلى الأرجنتين من ألمانيا في نهاية ديسمبر 2020، وفقا لما نشره وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأرجنتيني، روبرتو سالفاريزا، على تويتر.وقال سالفاريزا إن مشروع الجينوم المشترك بين المؤسسات، لـ(SARS-CoV-2)، تحت إشراف وزارته، قد رصد أولا دخول المسافر إلى البلاد، والدراسات التي أجريت في مطار إيزيزا الدولي، حددت وجود مستضدات (SARS-CoV-2)، وهناك مختبر أكد لاحقا وجود النوع المتغير.وحتى يوم الجمعة، سجلت الأرجنتين 1783047 حالة إصابة بكوفيد-19، و45227 حالة وفاة بسببه.وبسبب التزايد الكبير بحالات العدوى المؤكدة خلال الأسابيع الأخيرة، قامت الحكومة الأرجنتينية بتمديد الإجراءات الوقائية الإلزامية خاصة التباعد الاجتماعي، حتى الـ31 من يناير.