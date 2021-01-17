ثورة الياسمين فى تونس من جديد.. احتجاجات شعبية ضد تردى الأوضاع الاقتصادية

شهدت أكثر من مدينة تونسية احتجاجات عارمة تعيد إلى الأذهان ماحدث في ثورة الربيع العربي في تونس، حيث شهدت عدد من المدن التونسية احتجاجات ليل السبت الأحد، تخللتها أعمال عنف وتخريب ومواجهات بين المحتجيّن والشرطة، في ظل فرض السلطات حظر التجول، وفقا لما نقلته وسائل اعلام تونسية محلية.فيما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو توضح عمليات تخريب وسطو، استهدفت بعض المراكز التجارية الكبرى، كما نشر الناشطون مقاطع فيديو توضح محاولات لحرق مراكز أمنية بمنطقة سوق الأحد من محافظة سوسة، فضلا عن لقطا لمواجهات عنيفة بين الشبان المحتجين وقوات الشرطة في العاصمة تونس وفي محافظتي القصرين وبنزرت.يذكر أن تونس تشهد في هذا التوقيت من كل عام الذي يتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي احتجاجات شعبية ضد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.