الشرطة الألمانية توقف حفلا فى حانة بسبب انتهاك قواعد الإغلاق

أوقفت الشرطة الألمانية حفلًا في حانة في هوشست بولاية هيسن بوسط البلاد بسبب انتهاك قواعد الإغلاق الصارمة المفروضة حاليا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الشرطة في بيان إن 24 شخصا كانوا يحتفلون في الحانة المشار إليها.وشاهد الضباط عدة أشخاص يدخلون ويخرجون من المدخل الخلفي مساء السبت واكتشفوا المجموعة خلال تفتيش لاحق ولم يرتد أي من المشاركين قناع الوجه المناسب، كما لم يتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.ويتوقع فرض غرامة على جميع من شاركوا في الحفل وأغلق الضباط الحانة حيث لم يتقدم أحد ليوضح أنه مالكها.