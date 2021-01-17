سعوديون يدعمون التأكيد على الدور التكفيرى لجماعة الاخوان فى المناهج الدراسية

اتفق التربويون والشخصيات العامة السعودية على ضرورة تحذير الطلاب عن طريق المناهج الدراسية السعودية من مخاطر جماعة الاخوان المسلمين، وذلك في أعقاب دمج مواضيع التربية الإسلامية لطلاب التعليم العام في وزارة التعليم السعودية في دورة واحدة تسمى "الدراسات الإسلامية"، بدءًا من الفصل الدراسي الذي يبدأ يوم الأحد وتخصيص الدروس لشرح مخاطر أيديولوجية الإخوان المسلمين للطلاب، وفقا لما نقلته جولف نيوز اليوم الأحد.وكانت وزارة التربية والتعليم السعودية قد أكدت أنها ستسعى لازالة الافكار المتطرفة من المناهج الدراسية للتأكيد على كفارة الفكر التكفيري للجماعات الإرهابية، وخاصة جماعة الإخوان وذلك من أجل حماية التلاميذ من مخاطر هذه الجماعات وأفكارها الهدامة، مما يدل على أن أيديولوجية الإخوان الضالة تجاوزت الحدود،فيما قال الدكتور التربوي سعود صالح المصيبح عبر حسابه على موقع تويتر: إن "منهج التربية الإسلامية الجديد هو تحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة ومنها الإخوان الغادرون".وأيدت لطيفة الضليحان الخطوة، وقالت في حسابها على تويتر إن "الوزارة تحذر في مناهجها الجديدة من الإخوان المسلمين وتصنفها على أنها جماعات إرهابية منحرفة لانتهاكها نهج الإسلام.. هذه خطوة جيدة".فيما وصف الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر الاندماج بأنه خطوة جديدة وناجحة من قبل الوزارة في التحذير من خطر الإخوان المسلمين، من خلال مقرر الدراسات الإسلامية للصف الثالث المتوسط.وقال ماجد الأميري الهذلي في تغريدة: أشكر الله ثم الحكام على ما قدموه لأبناء هذا البلد، واصفا التحذير من الجماعات الإرهابية في مناهج الصف الثالث بأنه "خطوة مهمة"، مضيفا: "لا أحد. معذور بعد اليوم لجهله بهذه الجماعات الخبيثة ".وفي السياق ذاته قالت الدكتورة بدرية الحربي: "وزارة التربية والتعليم تحذر من الإخوان المسلمين من خلال مقرر الدراسات الإسلامية للصف الثالث المتوسط ​​بعد توزيع كتب الإخوان المسلمين في المدارس والجامعات وتغذية المناهج بأفكارهم.ووصف محمد العبداللطيف الخطوة بأنها "إيجابية لتحصين الشباب والتحذير من الإخوان الإرهابيين من خلال مقرر الدراسات الإسلامية".وقال تركي بن ​​مطلق الأميري ع: إن التحذير من الجماعات الإرهابية في الدراسات الإسلامية يبدأ منذ الصغر لسلامة عقول وأرواح التلاميذ والحفاظ على عقيدتهم وتثقيفهم حولها لان مؤامرات الأطراف المنحرفة ومحاربتها لأنها تسعى إلى الفرقة والدمار والفتنة والعنف والإرهاب ".وقال محمد عيسى مصلي: أن التحذير من الجماعات المنحرفة، ومنها الإخوان المسلمون، في الدراسات الإسلامية، خطوة ناجحة ومباركة من وزارة التربية والتعليم، لتوعية طلابنا بخطورة هذه الجماعات المنحرفة.وشكر محمد بن سعد الدوسري في تغريدته وزارة التربية والتعليم على هذه الخطوة الناجحة، وقال: "من المهم التحذير من الإخوان الفاسدين من خلال مقرر الدراسات الإسلامية".يذكر أنه منتصف نوفمبر، أدرجت هيئة كبار العلماء السعودية المجموعة على القائمة السوداء، حيث قالت الهيئة في بيان: "جماعة الإخوان جماعة إرهابية [لا] تمثل تعاليم الإسلام، بل تتبع بشكل أعمى أهدافها الحزبية التي تتعارض مع هداية ديننا الحنيف، وتتخذ الدين قناعًا لإخفاء مقاصده. من اجل ممارسة العكس مثل الفتنة والفتنة والعنف والارهاب ".وفي عام 2014، صنفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجماعة رسميًا على أنها منظمة إرهابية "لإبعاد الفتنة" وسرعان ما حذت البحرين حذوها.