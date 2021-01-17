رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير فى بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:48 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
وكالات
طباعة
حذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة في أجزاء من المملكة المتحدة، واحتمال حدوث فيضانات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" توقع الخبراء هطول أمطار يبلغ منسوبها ما بين 30 و60 مليمترا على أجزاء شاسعة من غرب إنجلترا وويلز بين يومي الاثنين والأربعاء، بحسب وكالة "برس أسوسييشن"البريطانية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر من هطول أمطار، قائلا إنه يتوقع هطول أمطار "غزيرة ولوقت طويل'' مع ذوبان بعض الثلوج عبر مناطق التلال. ويأتي ذلك بعد أن شهدت أجزاء من المملكة المتحدة هطول ما بين أربعة وثمانية سنتيمترات من الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم وضع تحذير من هطول للثلوج بالمستوى الأصفر في بعض المناطق صباح يوم السبت، حيث تم إخطار السكان بتوقع حدوث تأخيرات في السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

كما أصدرت وكالة البيئة 23 تحذيرا من الفيضانات في أنحاء شتى من إنجلترا مساء السبت، تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي.

موضوعات متعلقة

«بينهم منتج أفلام».. التصريح بدفن 4 انفجرت سيارتهم على محور 26 يوليو

المصريون اشتكوا 54 ألف مرة من خدمات الاتصالات في مصر خلال 3 أشهر

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

الاتحاد الأوروبى يعلق مساعدات لإثيوبيا

الصور

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-1-2021

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر فى الكويت

ليستر سيتى يفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

انطلاق ملتقى براعم ومواهب الدولى للفنون التشكيلية 25 فبراير

«البيت الفنى» يقدم مسرحية «ألمظ وسى عبدة».. قريبًا

قبل طرح رواية حاكم.. إليك 3 أعمال عن الحارة المصرية

«مناهج النقد المعاصر» في طبعة جديدة لصلاح فصل