موسيفيني رئيسا لأوغندا مجددا إثر فوزه فى انتخابات مطعون بنتائجها

فاز الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بولاية سادسة بعد حصوله على نحو 60 بالمئة من الأصوات وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات، في حين قال مرشح المعارضة الرئيسي بوبي واين إن الانتخابات شابها تزوير وعنف.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" يترأس موسيفيني أوغندا منذ 1986، ما يجعله أحد أطول الرؤساء الأفارقة حكما، وقد واجه منافسة شرسة من مغني الريجي السابق واين البالغ 38 عاما الذي أثار دخوله عالم السياسة حماسة شباب البلاد.وكان بوب واين في منزله بضواحي كمبالا الذي أحيط بحراسة أمنية مشددة عند إعلان النتائج، وقال حزبه إنه قيد "إقامة جبرية عمليا" في حين أشارت السلطات إلى أنها تتولى فقط تأمينه.وكان المغني الذي بات نائبا في البرلمان من بين عشرة مرشحين معارضين، وحل ثانيا بعد حصوله على 34،8 بالمئة من الأصوات خلف موسيفيني الذي حاز 58،6 بالمئة منها.وصرح رئيس هيئة الانتخابات القاضي سيمون موجيني بياباكاما أن "هيئة الانتخابات تعلن يويري موسيفيني رئيسا منتخبا لجمهورية أوغندا".وأوضح أن نسبة المشاركين في الاقتراع بلغت 57،22 بالمئة من إجمالي 18 مليون ناخب مسجل.وحضّ بياباكاما المواطنين على "التزام الهدوء وقبول نتيجة الانتخابات"، فيما دعا المحتفلين بالنتائج إلى أن يضعوا في اعتبارهم مخاطر فيروس كوفيد-19.وجرت الانتخابات إثر إحدى أسوأ موجات العنف في البلاد منذ أعوام، والتي شهدت تعرض معارضين للمضايقة والتوقيف ومهاجمة وسائل إعلام، ما خلف 54 قتيلا على الأقل.وفي حين قالت الحكومة إن الانتخابات جرت بدون قلاقل، تحدث واين عن تزوير واسع النطاق على غرار حشو الصناديق ببطاقات اقتراع زائفة إضافة إلى الاعتداء على أعضاء في حزبه ببعض المناطق وطردهم من مراكز الاقتراع.