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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات فيروس كورونا بالبرازيل فوق الألف لليوم الخامس على التوالى

الأحد 17/يناير/2021 - 05:11 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثمانية ملايين و455059 حالة بينما سجلت الوفيات 209 آلاف و296 وفقا لأرقام الوزارة.

وتشهد البرازيل حاليا ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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