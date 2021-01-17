وفيات فيروس كورونا بالبرازيل فوق الألف لليوم الخامس على التوالى

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 61567 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1050 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة وذلك في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثمانية ملايين و455059 حالة بينما سجلت الوفيات 209 آلاف و296 وفقا لأرقام الوزارة.وتشهد البرازيل حاليا ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.