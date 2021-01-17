إف بى آى يحقق فى احتمال تمويل جهات أجنبية اقتحام الكابيتول

أفادت شبكة NBC الأمريكية، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في إمكانية تمويل حكومات أو جماعات اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من يناير الحالي.وقالت مصادر للشبكة: "المكتب يحقق في مدفوعات "بيتكوين" بقيمة 500 ألف دولار، يبدو أنه تم تحويلها من قبل مواطن فرنسي، لشخصيات ومجموعات رئيسية يمينية قبل اندلاع أعمال الشغب".واقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء 6 يناير مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.وتمكنت الشرطة والقوات الخاصة من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم نتائج التصويت.وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.