كندا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ700 ألف ووفياته تلامس الـ18 ألفا

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كندا حتى يوم السبت 702183 حالة، فيما بلغت حصيلة وفياته 17865 شخصا.وكانت السلطات الصحية الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.وقالت دينا هينشو كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"، لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.