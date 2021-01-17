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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رويترز تنشر بالأرقام إصابات ووفيات كورونا عالميًا وعربيًا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:21 ص
كورونا عالميًا
كورونا عالميًا
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" الوضع الصحي العالمي لوباء كورونا أن أكثر من 93.86 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و12869 حالة.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه "تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بأكثر 23.3 مليون إصابة و392 ألف وفاة تليها الهند فالبرازيل، ثم روسيا وبريطانيا".

وعربيا، أشارت أرقام "رويترز" إلى أن "العراق يحتل المركز الأول بأكثر من 607 آلاف إصابة و12935 حالة وفاة، يليه المغرب 457625 إصابة و7888 وفاة، فيما تأتي السعودية بالمركز الثالث بـ364753 إصابة و6318 حالة وفاة، بعدها الأردن والإمارات".

وأوضحت الوكالة أنها تعتمد في أرقامها على بيانات وزارات الصحة لكل بلد وتصريحات المسئولين الحكوميين فيه.

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