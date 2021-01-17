العرض المصرى لقطة من عمرى يشارك بمهرجان قرطاج الدولى للمونودراما

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس على الصفحة الخاصة بالمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اختيار العرض المصري "لقطة من عمري"؛ للمشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة الثالثة من المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 28 مارس القادم."لقطة من عمري" عرض مصري مونودرامي، يقدم في قالب فني متطور قراءة عن أزمات الإنسان المعاصر وسيطرة الآلة والقيم المادية عليه، من بطولة وائل ذكي وإخراج محمود كحيلة.وفن المونودراما هو من أصعب الفنون المسرحية، خاصة أنه يقوم على أداء فردي، حيث يعد الوحيد الذي يعتمد على امكانيات الممثل وإبرازه لكل أدواته لملء مساحة المسرح وجذب الجماهير وهو ما يمثل صعوبة.ويعقد مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما دورته الثالثة بتونس في الفترة من 25 حتى 28 مارس القادم، بمشاركة دول: مصر وتونس والمغرب وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين.ومن المقرر أن تكون المملكة المغربية، ضيف شرف الدورة الثالثة. ويكرم المهرجان الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب والفنان نصير شمة من العراق والفنان الراحل شرح البال عبد الهادي من ليبيا.