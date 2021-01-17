هاجر أحمد تنضم لصناع «أهل الكهف»

أعلن المنتج وليد منصور عن انضمام الممثلة الشابة هاجر أحمد إلى صناع الفيلم السينمائي الجديد "أهل الكهف"، والذي سوف يتم البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.وكشف وليد منصور عن بوستر دعائي خاص بالفنانة هاجر أحمد وهو الذي ظهرت فيه مرتدية ملابس تاريخية ترجع إلى فترة أهل الكهف أنفسهم، إضافة إلى ظهورها في وضع الحمل.ويشارك في بطولة الفيلم كل من، النجم خالد النبوي والنجم أحمد عيد والنجم صبري فواز، وكل من النجوم محمد فراج ومحمد ممدوح وريم مصطفيىوأخرون وهو معالجة سينمائية للشاعر الكبير أيمن بهجت قمر عن رواية توفيق الحكيم ومن إخراج عمرو عرفة.