انطلاق فعاليات اليوم الأول لورشة «أ.ب سينما» بنادى الياسمين (صور)

بدأت مساء أمس فعاليات (ورشة أ.ب سينما) عن كيفية صناعة الفيلم التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة، وذلك تنفيذًا لتعليمات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لنشر الثقاقة السينمائية ودعم السينمائيين، وتقام الورشة بنادي الياسمين ٣ مجانا.وتضمنت فعاليات أولى أيام الورشة الدراسة النظرية الخاصة بالورشة لعدد ١٠ متدربين فئة عمرية ١٦ فيما فوق.وقد صرح السيناريست محمد الباسوسب، بأن المركز من المقرر أن يقوم في الفترة المقبلة بإقامة عدد من هذه الورش وذلك نظرا لزيادة عدد المتقدمين للالتحاق بالورشة، حيث إن المركز محكوم بعدد معين من المتدربين في الورشة الواحدة تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.ومن المقرر أن تقام الورشة على مدار خمس أيام وسوف يقوم فيها المتدربين بعمل فيلم إنتاج الورشة يعرض في ختام الفعاليات.تشرف على الورشة فنيا المونتيرة منار حسني، مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وتشرف عليها إداريا أمل عبدالمجيد، ويشارك بالورشة كل من السيناريست محمود خليل، ومدير التصوير مصطفى نبيل، وهندسة الصوت مها الجندي، ومونتاج غادة سراج، وإخراج مارمينا، وإنتاج هاني مهدي.وتقام الفعاليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.