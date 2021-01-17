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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح بمكسيكو سيتى

الأحد 17/يناير/2021 - 02:34 ص
هجوم مسلح
هجوم مسلح
وكالات
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صرح ممثلو الإدعاء العام في المكسيك بأن خمسة أشخاص قتلوا في هجوم مسلح بمدينة مكسيكو سيتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي، إنه فتح تحقيقا في الهجوم الذي وقع في بلدية ميجيل هيدالجو بالعاصمة المكسيكية.

وقال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي، إنه عثر على ثلاثة قتلى في مسرح الجريمة بينما توفي اثنان في المستشفى.

وبحسب التقارير المحلية، يعتقد أن أحد الضحايا من عناصر عصابة "يونيون تيبيتو".

وتعاني مكسيكو سيتي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المكسيك والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات الجريمة مثل باقي أنحاء البلاد.

ووفقا لأحدث الإحصاءات، يتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة.

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