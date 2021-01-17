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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تحظر الرحلات الجوية من البرازيل

الأحد 17/يناير/2021 - 04:45 ص
إيطاليا تحظر الرحلات
إيطاليا تحظر الرحلات الجوية
وكالات
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أعلنت إيطاليا السبت حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس كورونا رُصدت في هذا البلد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "وقّعتُ مرسوما يمنع الرحلات الجوية من البرازيل ويمنع الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول إيطاليا".

وأضاف: "يجب على أي شخص موجود في إيطاليا وجاء من ذلك البلد، الخضوع لفحص والاتصال بالسلطات الصحية".

وأحصت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة، ما يزيد على 2.3 مليون إصابة بالفيروس، بينها 81 ألف وفاة.

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