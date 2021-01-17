إيطاليا تحظر الرحلات الجوية من البرازيل

أعلنت إيطاليا السبت حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس كورونا رُصدت في هذا البلد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "وقّعتُ مرسوما يمنع الرحلات الجوية من البرازيل ويمنع الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية من دخول إيطاليا".وأضاف: "يجب على أي شخص موجود في إيطاليا وجاء من ذلك البلد، الخضوع لفحص والاتصال بالسلطات الصحية".وأحصت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة، ما يزيد على 2.3 مليون إصابة بالفيروس، بينها 81 ألف وفاة.